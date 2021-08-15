انت الان تتابع خبر بوصلة رقص فاضحة ابنة الفنان احمد زاهر تشعل مواقع التواصل بحركات إغراء (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يبدوا ان الحياة لا تقف على متو أحد هذه الأيام ومهما كانت قيمته بالنسبة للشخص ، فبعد مرورر ايام قليلة تبدأ عائلته واصدقائه بممارسة حياتهم الطبيعية ، زهذا ما حصل بعد وفاة الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز ورغم محية النجوم من داخل الوسط الفني الا ان الأمر يصبح ذكرى من الماضي.

ورغم تواجد الكثير من النجوم في حفل زفاف الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والحزن الذي بدا واضحا على وجوههم اثناء الجنازة الا ان الأمر يمضي خلال ايام قليلة.

حيث نشر الفنان المصري أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جمعه بإبنته الفنانة ملك أثناء احتفالهم بحفل زفاف الفنانة نيلي كريم.

وظهر احمد زاهر في مقطع الفيديو برفقة ابنته بوصلة رقص على انغام عمر دياب وسط أجواء احتفالية كبيرة.

من جهة أخرى ، نشر عن الفنان أحمد زاهر خلال جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ، رفض تصوير إحدى المراسلين الصحفيين واعتراضه وضربه وعدم السماح له بتصوير ابنته خلال الجنازة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو اثناء الاشتباك الذي حدث مع الفنان أحمد زاهر وإحدى المصوريين الصحفيين.