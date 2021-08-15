انت الان تتابع خبر الراقصة ’’فيفي عبده‘‘ تفقد عقلها وتٌغري الجمهور بفيديو مثير من الساحل الشمالي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن سعادتها الشديدة بتحسن وضعها الصحي بعد الازمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا التي اصابتها تنيجة خطأ طبي.

وخطفت الراقصة فيفي عبده الانظار بعد نشرها عدة صور جديدة لها من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها.

وعلقت فيفي على الصور كاتبة: “لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني امشي في الرمل والمياه ادينا مشينا في النجيلة ”.