انت الان تتابع خبر مذيعة جديدة على قناة الجزيرة تسحر عقول الخليجيين بجمالها الخارق.. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بحُسنها.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت قناة الجزيرة متابعيها بظهور لافت لمذيعة جديدة فائقة الجمال قادمة من قناة العربية.

واستطاعت القناة بخطف الاعلامية التونسية حنان المعين من قناة العربية، حيث وصف متابعيها بأنها جمالها فاق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس واللبنانية غادة عويس وكلاهما يعملان في نفس القناة.

وكلفت القناة الإعلامية الجديدة حنان المعين بتقديم برنامج الجزيرة هذا الصباح والذي يبدأ من الثامنة صباحًا بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة ولغاية الساعة الـ11، مقدما وجبة إخبارية تمزج بين السياسة والتثقيف والترفيه بقالب مختلف عن قوالب النشرات الإخبارية التي اعتادتها القناة.