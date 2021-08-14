انت الان تتابع خبر دنيا بطمة في صور خاصة تثير غضب جمهورها .. وهكذا كانت ردة فعل زوجها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة، ظهرت فيها مرتديةً قفطاناً مغربياً، وارفقتها بتعليق للجمهور: “جمعة طيبة” .

وكالعادة في معظم الصور التي تنشرها دنيا، تعرّضت لانتقاد من متابعيها بسبب ما غيرّته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها، وكتبت معلقة: “بدلتي وجهك عاوتاني (اي مرة ثانية)”.

وقبل هذه الصورة بيومين، أطلّت الفنانة المغربية على متابعيها، بإطلالة محتشمة أخيراً بعد سلسلة جلسات تصوير جريئة.

ونشرت بطمة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغريباً أنيق ومحتشم بشكل كبير.