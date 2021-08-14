انت الان تتابع خبر أول ظهور لوالدة الملياردير السعودي ’’الوليد بن طلال‘‘ جمال مُذهل وأناقة تفوق التوقعات !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الأجتماعي نشر مقطع فيديو لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح .

ويظهر الوليد في الفيديو مع والدته ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

وتزوجت منى الصلح من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.