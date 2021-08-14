انت الان تتابع خبر بعد أنبا زواجها .. ظهور صارخ للفنانة اللبنانية ’’نجوى كرم’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "​مغرومة 2​" مع المخرج اللبناني حسن غدار.



وبدت نجوى بالفيديو رومانسية وعفوية خلال تصوير الكليب. وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير وأثار إعجابهم.



يشار إلى الفيديو كليب حقق نجاحاً بارزاً، إذ تخطى الـ5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".



وكانت أعربت كرم عن سعادتها بأصداء أغنيتها الجديدة، بصورة نشرتها في حسابها الخاص، وظهرت بالصورة بإطلالة من الفيديو كليب وأرفقت تعليقاً: "أصداء بتكبر القلب"، وأرفق وسماً مع التعليق الذي لا يزال يتصدر الترند في لبنان "​نجوى كرم مغرومة 2​".



يذكر أن "مغرومة 2" من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو.