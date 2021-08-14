انت الان تتابع خبر مجدداً : الفنانة دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بظهور فاضح أظهر كل عورتها .. اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وشكل صدمة لجمهورها فقد نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ صورة لها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ”هوت شورت” جينز قصير مع توب بيضاء قصيرة، تكشف عن جزء من بطنها، وانتعلت صندلاً صيفياً باللون الأخضر.

ورغم أن هذه الإطلالة ليست الأولى المثيرة للجدل لدنيا بطمة، إلا أنها تعرّضت للكثير من الانتقادات القاسية، وحرصت دنيا على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطاولها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.

وجاءت هذه الصورة بعد نشرها صورة وهي في حمّام السباحة، أثارت جدلاً كبيراً عقب ظهورها بملابس لا تناسب شكل جسمها ولا تليق بعمرها، ومكانتها كمؤثرة في قسم كبير من المراهقين.أثارت دنيا بطمة الجدل بظهورها مؤخراً بنشرها صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بالمايوه على المسبح.

وما أثار حيرة الجمهور كثيراً هو شكل جسمها الذي بدا غريبا بالنسبة للمتابعين، اذ ان انحناأت جسمها مبالغ فيها، وكأن أردافها مصطنعة وليست حقيقية.