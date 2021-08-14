انت الان تتابع خبر رقم صادم وغير متوقع .. لن تصدق كم يبلغ سعر ساعة الملياردير الأمير السعودي الوليد بن طلال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائماً ما يظهر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مرتدياً ساعة على يده، ما أثار الكثير من الاستفسارات والتسآؤلات عن قيمة وسعر الساعة التي يرتديها كونه الرجل الأغنى في الشرق الأوسط وأحد أثرياء العالم.

وقد أظهرت الصور أن الأمير السعودي الوليد بن طلال يرتدي في معظم المناسبات ساعة من ماركة روليكس من فئة سكاي دويلَر.

وتُقدّم رولكس ساعة أويستر بربتشوال سكاي دويلَر، تضم عقارب ومؤشرات مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً.

وقد أثارت الساعة ونوعها وشكلها الجذاب اعجاب الكثير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.