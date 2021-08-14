انت الان تتابع خبر اتفرج .. أسرار لم يجرؤ حسن الرداد على كشفها عن إيمي سمير غانم والسبب مفاجأة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعترفت الفنانة إيمي سمير غانم بأنها تحب الحيوانات ولديها كلاب تقوم بتربيتها ولكنهم عند والدها فى المنزل وليس فى بيت الزوجية مع حسن الرداد.



جاء ذلك خلال لقاء سابق لها مع الاعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس"الذي يعرض عبر قناة "النهار"، أعادت نشره الأخيرة قبل أيام.

وفيه أضافت إيمي وفقا لمتابعة "أحداث نت"، أن لديها فى سيارتها اكل للحيوانات ومن تجدهم فى الطريق، أما عن موقف حسن الرداد من كلابها قالت إيمي "حسن اتفق معايا براحتك العبى مع الحيوانات بس بعيد عنى".

وخلال المداخلة، أوضح حسن الرداد أنه يرحب بحب إيمي سمير غانم الكبير للحيوانات، طالما بقيت الحيوانات بعيدة عنه، فعلاقته بالكلاب مثلا متأثرة بمطاردتها له في صغره، ولذا يصعب أن ينجذب لاقتنائها، كما أن هناك احتمال تحول البيت إلى حديقة حيوان مع الوقت.

وأضاف حسن الراداد "ايمى احسن واحدة بتعمل دليفرى، وعملت مكرونة حلوة من فترة"، ورفض بأن يبوح بأسرار أكثر وسط تحذيرات من أبطال المسلسل نظرا لان إيمي لديها الكثير من الكلاب.

وأشار الرداد ان قناة "النهار" وشها حلو وأن اعماله السابقة نجحت على "النهار".