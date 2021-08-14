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هل تذكرون الفنانة السورية "أم زكي" بطلة مسلسل "باب الحارة" اتفرج كيف بدت حالتها اليوم عقب ظهورها بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة)

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5873a02dfb.jpg هدى شعراوي الرياض - روايدا بن عباس - هدى شعراوي

2021/08/14 الساعة 07:00 صباحاً (عمار النجار)

في أول ظهور لها أكدت الممثلة السورية هدى شعراوي أنها لم تقدم أدور الإغراء في مسيرتها الفنية لأنها من بيئة شعبية وتخاف من الله.

 

 

مشيرة إلى ان ليس لجمالها علاقة بذلك، بل لأنها سيدة محافظة، وعلى الرغم من أن هناك شخصيات فنية عدة لجأن إلى مثل هذه الأدوار إلا أن شعراوي قالت إنها قد تتخلّى عن العمل بأكمله في حال فرض عليها دور إغراء.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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