هل تذكرون الفنانة السورية "أم زكي" بطلة مسلسل "باب الحارة" اتفرج كيف بدت حالتها اليوم عقب ظهورها بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة)

الرياض - روايدا بن عباس - هدى شعراوي

2021/08/14 الساعة 07:00 صباحاً (عمار النجار)

في أول ظهور لها أكدت الممثلة السورية هدى شعراوي أنها لم تقدم أدور الإغراء في مسيرتها الفنية لأنها من بيئة شعبية وتخاف من الله.

مشيرة إلى ان ليس لجمالها علاقة بذلك، بل لأنها سيدة محافظة، وعلى الرغم من أن هناك شخصيات فنية عدة لجأن إلى مثل هذه الأدوار إلا أن شعراوي قالت إنها قد تتخلّى عن العمل بأكمله في حال فرض عليها دور إغراء.