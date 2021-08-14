انت الان تتابع خبر من بينهم هيفاء وهبي وأبو هشيمة.. قصص زواج فنانات من رجال أعمال انتهى بعضها بفضائح مدوية .. وهذا مصير ياسمين صبري ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قد يدعي بعضهن أن الزواج حدث بسبب وجود الحب بين الطرفين، ولكن في علاقة الفنانات برجال الأعمال يتفاجأ الجمهور ويشعر بالصدمة في أغلب الأحيان، ويتحقق المثل القائل أن للثروة حسابات أخرى.

لماذا يقدم رجل الأعمال على الزواج من فنانة؟.. وهو يعرف جيدًا طبيعة عملها الخاصة التي جعلت من سبقوه يفشلون في تجربتهم؟، سؤال ليس له إجابة واحدة بل يكثر عنده التأويل، والتجربة أثبتت أن العلاقة بين الاثنين معقدة ولها دوافع كثيرة .

مشروع استثماري

المصلحة تتكلم، ربما يكون هذا هو السبب الذي جعل بعض الفنانات في أوقات معينة يقبلن على الزواج من رجل أعمال، وخاصة إذا كانت الفنانة تحتاج لممول لعمل جديد لها، أو قد يأتي الزواج صدفة، ويكتشف الطرفان بعد ذلك أنه لا يمكن أن يستمر، ولذلك ينتهي بالفشل بعد شهور قليلة.

من أجل النجومية كل شيء يهون، فالفنانة سميرة أحمد في بداية حياتها الفنية تزوجت من السيناريست والمنتج السينمائي شريف والي، الذي أنتج لها فيلم «شم النسيم»، وهو أول بطولة سينمائية لها، وبعد ذلك تم الطلاق بينهما.

وفي بداية الستينيات تزوجت «قطة» السينما زبيدة ثروت من المنتج صبحي فرحات الذي أنتج لها أفلاما كثيرة قامت ببطولتها وأسهمت في صنع نجوميتها، ورغم أنها أنجبت منه إلا أنه تم الطلاق بعد سنوات.

من ضمن زيجاتها الكثيرة، ارتبطت الفنانة سهير رمزي برجل الأعمال الخليجي محمد الملا، بعد انفصاله عن الراقصة نجوى فؤاد، ولكنها لم تستمر معه إلا 5 شهور فقط، وحصلت بعدها على مؤخر كبير.

ورغم أن الفنانة غادة عبدالرازق أكدت أن زواجها من المنتج وليد التابعي كان نتيجة حتمية لحبها له إلا أن الواقع يقول غير ذلك، وخاصة أنها تخلت عنه وطلبت الطلاق بعد أول أزمة تعرض لها، وبعد أن أنتج لها فيلمين.

الفنانة ميرفت أمين تزوجت أكثر من مرة، وكان من بين هذه المرات ارتباطها برجل الأعمال مصطفى البليدي بعد انفصالها عن الفنان حسين فهمي، والد ابنتها، ورغم أنه معروف عن البليدي حبه الارتباط بالفنانات إلا أن ميرفت وافقت على الزواج منه لأسباب غير معروفة.

وكان المهر الذي قدمه البليدي للفنانة هو الأغلى، حيث قدم لها شقة فاخرة بشارع جزيرة العرب ومليون جنيه أضيفت لرصيدها في البنوك بالإضافة لطقم ألماس وأقام يوم الزواج حفلاً أسطورياً في العجمي، كان حديث الفنانين، ورغم كل ذلك بعد سنوات قليلة تم الطلاق.

وكان زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة في عام 2009 مفاجأة للجمهور، ورغم الحب الذي جمع بين الاثنين، والذي أكدته الفنانة أكثر من مرة إلا أنه تم الطلاق بعد ثلاث سنوات فقط من زواجهما، دون إبداء أسباب واضحة.

زواج الفنانة نهلة سلامة من رجل الأعمال مصطفى النجار كان عمره قصير، وخاصة أنه تم الطلاق بينهما بعد أقل من شهرين دون معرفة الأسباب الحقيقية للزواج من البداية.

بعد عامين من الزواج تم الطلاق بين الفنانة الأردنية مي سليم ورجل الأعمال المصري علي الرفاعي، بعد إنجاب ابنتها ليلي.

نهاية مصحوبة بفضيحة

لن تكون النهاية في كل مرة شقة على النيل، ومؤخر كبير، بل قد تنتهي القصة بين الفنانة ورجل الأعمال بفضيحة تقلل من رصيدها لدى الجمهور، وتدخلها المحاكم وتجعلها تندم على الزواج من البداية.

رغم أن الفنانة المصرية إلهام شاهين تزوجت من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة سرًا، ولم يعلم بذلك سوى المقربين منها، خوفًا من الهجوم عليها لأنه كان يكبرها سنًا، إلا أن الأمر انكشف بعد فترة والغريب أن إلهام من كشفته خوفًا على نفسها.

قدورة حسبما ذكرت إلهام قام بابتزازها وأجر بعض البلطجية ليلقوا ماء نار على وجهها ليتم تشويهها، وفضحت إلهام أمره لتحمي نفسها، ولم تكن تعلم وقتها أنها كشفت زواجها السري بفضيحة.

الفيديو الذي انتشر عام 2002 للراقصة دينا وهي في غرفة النوم مع زوجها السابق حسام أبوالفتوح، كانت فضيحة ظل يرددها الناس فترة طويلة، وخاصة أن زواجهما كان سريًا.

دينا مرت بحالة نفسية بشعة وقتها، وحكم على زوجها بالسجن لمدة عام في هذه القضية.

أما ميار الببلاوي فدفعت ثمن زواجها المتسرع من ثري سعودي وهو الفنان والمنتج عبد الله الكاتب، فبعدما أنجبت منه ابنها محمد، وقع الطلاق بينهما ثلاثة مرات، وتخلى الزوج عن ابنه، ولا تزال المشاكل بينهما قائمة في المحاكم إلى الآن، حتى أنه هددها أكثر من مرة.

زواج الفنانة رانيا يوسف من كريم الشبراوي تم بسرعة، وتوقع الجمهور كذلك أن ينتهي سريعًا، وخاصة أن الزيجة حدثت بعد شهور من طلاقها من زوجها الأول المنتج محمد مختار.

رانيا لم تكن وقتها تتخيل أنها وقعت في براثن نصاب وأنها ستدفع الثمن غاليًا، فتم الطلاق بعد تبادل الاتهامات بين الاثنين على شاشات التليفزيون، ومازالت القضايا بينهما في المحاكم.

حلم لم يكتمل

هناك بعض الفنانات اللاتي تزوجن من رجل أعمال في بداية حياتهن بهدف تكوين أسرة، حتى أن بعضهن أقدم على اعتزال الفن، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فانتهى الزواج كذلك بالطلاق، ربما لأن الفنانة لم تستطع أن تبتعد عن فنها كثيرًا، أو قد تكون هناك أسباب أخرى لا نعلمها.

في 8 من شهر فبراير عام 2015 فاجأتنا الفنانة المصرية ليلى علوي بخبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال منصور الجمال دون إبداء أي أسباب وبعد سنوات طويلة من الزواج المستقر حاول خلالها الطرفان أن ينجحا سويًا.

ففي عام 1996 تخلت الفنانة شيرين سيف النصر عن فنها، وقررت أن تتزوج من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيمي شقيق صاحب محطة MBC، وسافرت معه إلى لندن.

وبعد أن تفاجأ الجمهور بما فعلته شيرين، رجعت الفنانة بعد غياب سنوات، وهي تحمل ورقة طلاقها، وعادت إلى فنها مجددًا.

وبعد أن ظلت يسرا مضربة عن الزواج لفترة طويلة حتى قاربت الأربعين، ارتبطت برجل الأعمال اللبناني فادي الصفدي الذي يمتلك مصانع للنسيج في عدد من البلدان، ورغم أن يسرا لم تتخل عن فنها، إلا أنها كانت تريد أن يستمر هذا الزواج-حسبما أكد المقربون منها-، ورغم أنها الزيجة الأولى للفنانة المصرية إلا أنها انتهت كذلك بالفشل.

أما زواج جيهان نصر عام 1997، من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، كان حديث المدينة وقتها حيث إن جيهان تركت النجومية والأضواء بعد نجاحها اللافت في الجزء الثاني من «المال والبنون» و«من الذي لا يحب فاطمة»، وتسابقت الصحف وقتها في رصد المبالغ التي دُفعت لجيهان ما بين هدايا ومهر ومؤخر وفساتين ومجوهرات وفيلا في القاهرة وقصر في لندن وإيجار طائرات خاصة وتراوح المبلغ بين 14 و18 مليون دولار.

وقيل أن جيهان أحبت الشربتلي كثيرًا ومن أجل تكوين أسرة تخلت عن أحلامها، بينما هناك البعض يقول أن زواج جيهان لم يكتمل ولكنها رفضت العودة للتمثيل بعد ذلك.

من أجل زواجها من رجل الأعمال المصري خالد بركات، اعتزلت الفنانة نيللي الفن، وسافرت معه إلى لندن، ولكن بعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها مرة أخرى.

وقالت نيللي وقتها أنها عندما سافرت مع بركات تمنت أن تكون أسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.

كما تزوجت الفنانة والمذيعة نجوى إبراهيم من رجل الأعمال السعودي عاصم قزاز، وظل زواجهما سرا حتى أعلن رسميا بعد ارتداء نجوى إبراهيم الحجاب.

وكانت العقبة الحقيقية لهذا الزواج هي رفض أسرة قزاز لنجوى، رغم اعتزالها، بل إن الأمر وصل إلى أن والد الزوج أعلن رفضه لهذه الزيجة بإعلانات مدفوعة نشرتها الصحف، ولكن الابن صمم على رأيه، ولم يدم الزواج بينهما إلا عام واحد فقط، وحصلت نجوى وقتها على مهر كبير وخلعت الحجاب وعادت للتليفزيون.

زواج الفنانة المصرية صابرين من رجل الأعمال ياسر عبداللطيف لم يكن مزحة، وخاصة أنه استمر قرابة 15 عامًا، ولكن اللافت في الأمر والذي دائمًا ما يثير التساؤل سبب انفصال الثنائي بعد كل هذه السنوات.

أما حنان ترك فمرت بزواج ثلاثي فاشل لرجال أعمال، فعاشت في بدايتها الفنية تجربة زواج لم تستمر أكثر من أسبوع من رجل الأعمال أيمن السويدي، وتزوجت بعده من رجل الأعمال خالد خطاب وهو الزواج الذي انتهى بعد ارتدائها الحجاب، وسرعان ما تزوجت بعده من رجل أعمال يقيم في لندن، ووقع الطلاق بعد أقل من عام.

حنان ترك وخالد خطاب

خالف التوقعات

ربما يكون الحب هو الدافع الحقيقي وراء زواج هؤلاء الفنانات من رجال أعمال، ولذلك استمر زواجهم إلى الآن، رغم كل التوقعات بالفشل.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤكد دائمًا أنها تعيش في سعادة مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث أنجبت منه ابنيها.

وهو ما تكرر مع أميرة فتحي التي تزوجت منذ فترة من المنتج ورجل الأعمال وائل حب، وأنجبت ابنتها جويريه.

أما زواج الفنانة شيريهان من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة الذي وقف بجانبها في أثناء مرضها بالسرطان حتى شفائها، وكذلك تزوج في نفس التوقيت الفنانة إسعاد يونس، يعد من النماذج الجيدة لزواج الفنانة من رجل الأعمال.

وكذلك زواج الفنانة صفاء أبوالسعود من الشيخ صالح كامل الذي اشترى جميع أفلامها وقام بحرقها، واعتزلت الفن من أجله وتفرغت لإدارة شبكة ART.

و في عام 2003 تزوجت الإماراتية أحلام من رجل الأعمال ونجم السيارات القطري مبارك الهاجري حيث أنجبت منه فاهد فاطمة، ولولوة، وتعيش معه في استقرار.

مبارك الهاجري زوج أحلام

رغم زيجاتها المتعددة، مازالت الفنانة فيفي عبده متزوجة إلى الآن من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي، وأنجبت منه ابنتها الصغرى هنادي.

في 17 إبريل 2020 تزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفاء وهبي وشكل زواجهما مفاجأة للوسط الفني.