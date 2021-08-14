انت الان تتابع خبر عريس سعودي يهشم رأس عروستة بالحجارة بعد معاشرتها ويتركها جثة هامدة بالطريق وعندما وجدوها حدث المفاجأة الصادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت السعودية جريمة مروعة حيث أقدم شاب على قتل عروسه بعد أسبوع من زواجهما بطريقة بشعة.



وبحسب موقع "المرصد" السعودي نشبت خلافات بين الزوجين بعد 24 ساعة من الزفاف والذي تم منذ نحو أسبوع في مدينة الباحة جنوب غرب المملكة.

وأضاف الموقع أن الخلافات تجددت بين العروسين الخميس الفائت أثناء وجودهما بطريق عام في منطقة الحوية بالطائف وتطورت إلى مشادات كلامية.



وعلى إثر ذلك قام العريس بضرب زوجته بقوة وهشم رأسها بالحجارة ثم دهسها بسيارته وتركها جثة هامدة ولاذ بالفرار.

وأبلغ مواطنون شاهدوا الواقعة الجهات الأمنية فتوجهت دورية على الفور لمكان الواقعة وتبين أن الزوجة فارقت الحياة.

وأشار الموقع السعودي أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية العريس القاتل وألقت القبض عليه في منطقة الجموم بمكة بعدما أبلغهم مواطن بأرقام سيارة الزوج.