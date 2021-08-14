انت الان تتابع خبر أرقام صادمة .. كم تبلغ ثروة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في 2021 ؟ .. أحد أغنياء العالم وأكثرهم ثروة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مجلة بلومبرغ الأمريكية للأعمال عن حجم ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال والذي يعتبر واحد من أغنياء العالم والرجل الأول في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة بحسب ما رصده "إثراء نت" أن ثروة الملياردير الوليد بن طلال، حتى لحظة نشر التقرير 13 أغسطس 2021، بلغت 19.5 مليار دولار مشيرة إلى أنه بهذه الثروة يستطيع امتلاك 11.1 مليون أوقية ذهب أو ما يقدر بـ 275 مليون برميل نفط خام.

وبحسب المجلة فقد احتل الأمير السعودي الوليد بن طلال والبالغ من العمر 66 عاماً المرتبة 105 من بين أغنى 500 شخصية حول العالم.

ولفتت المجلة إلى أن الوليد بن طلال هو مؤسس شركة المملكة القابضة والتي تملك الكثير من الاستثمارات والأسهم في الفنادق والعقارات والبورصة.

وأشارت إلى أن استثمارات شركة المملكة القابضة شملت شركات عالمية كتويتر وسناب سيتي جروب وغيرها، إلى جانب ملكيتها ما حجمه 98% من شركة "روتانا" الإعلامية والترفيهية في الشرق الاوسط.