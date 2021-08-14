انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تتألم بشكل مفاجئ وصادم للجمهور .. وهذا أول ما قالته (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبّرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عن ألمها الكبير بسبب الكارثة الكبيرة التي ألمت بالجزائر، والتي تمثلت بالحرائق الكبيرة التي اشتعلت في منطقة تيزي وزو وراح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، الذين حاولوا المساعدة في إطفاء الحرائق، فكان نصيبهم الاستشهاد أثناء أداء واجبهم الإنساني.



وكتبت نانسي في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي قائلة :"الصور والأخبار من الجزائر مؤلمة كتير. أصدق مشاعر المواساة والتضامن مع بلد وشعب بيستاهل كل الخير والسلام".



وكان عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب تقدموا بالدعاء للحزائر كي تتوقف الحرائق، وعبروا عن عميق أسفهم وحزنهم وتضامنهم مع هذا البلد الشقيق ومع مواطنيه، سائلين الله أن تكون برداً وسلاماً عليهم وأن تتوفق الجهات المعنية بإخماد الحرائق.