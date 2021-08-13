انت الان تتابع خبر عـــاجل .. الموت يفجع الفنان المصري’’محمد رمضان‘‘ قبل قليل بشكل مفاجى .. وزوجته يجن جنونها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفيت غادة أبو النجا، شقيقة زوجة الفنان المصري ​محمد رمضان​، بعد صراع مع مرض السرطان.



وأعلن الخبر الممثل رامي دياب، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: "لا إله إلا الله.. أقسم بالله قلبي واجعني عليكي جدًا.. ومش عارف أصدق الخبر لحد الآن.. لأني شفت منك مواقف جدعنة مشفتهاش من رجالة.. بس متغليش على اللي خلقك".



ولم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء، الا ان جمهور الفنان المصري سارع ليواسيه برسائل وعبارات مؤثرة جدا له ولزوجته على خسارتهما الكبيرة.