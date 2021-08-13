انت الان تتابع خبر الفنانة ‘‘ياسمين صبري’’ تقع في فضيحة كبرى وغير متوقعة .. هذا ما حدث لها وتفاجئ زوجها أبو هشيمة .. (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري أناقتها في اختيار ملابسها، عبر جلسة تصوير جديدة.

ونشرت ياسمين صبري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي تيشيرت أبيض بأكمام مكشوفة ونسقت معها تنورة طويلة بنقوش ذات ألوان مبهجة تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة كبيرة بيضاء ونظارة شمس سوداء، ومجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات.

وما لفت الانتباه، أن تنورة ياسمين صبري، هي ذات قماشة الفستان الذي ارتدته قبلها بأيام، وهو ما عرضها للسخرية من قبل المتابعين الذين اتهموها بتكرار إطلالاتها بشكل ساذج.

سعر تنورة ياسمين صبري



وتبين أن تنورة صبري تحمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، ويبلغ سعرها لوحدها 4,071 درهم إماراتي (ما يعادل 1108 دولار أمريكي).





هذا وقد أثارت ياسمين الصبري الجدل بتغريدة غريبة عبر حسابها على (تويتر) أول أمس الثلاثاء، جاء في نصها: (نا اتصل بالسعادة والبهجة في هذا الكو، انا ازيح عن كاهلي كل صورة يريدها الآخرين مني، لأكون انا. كل احكام الآخرين عني هي انعكاس لهم. انا خُلقت لأعيش تجربتي الجميلة واتقبلها كما هي. لن ترى النور الذي بداخلي إلا اذا اتصلت به. انا اتنفس الحب).