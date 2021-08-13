انت الان تتابع خبر بعد وفاتها بـ7 أيام.. اتفرج ماذا وجدوا بجانب قبر الفنانة «دلال عبد العزيز» مفاجأة ستذهلك من اقرب المقربيين .. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توافد اليوم أشقاء الفنان الراحل سمير غانم لزيارة مقبرته في الجمعة الأولى على وفاة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لوصية الفنانة دلال عبد العزيز، لزوج ابنتها الفنان حسن الرداد خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.





وقالت خلال مقطع صوتي بإحدى الفضائيات: “حسن مش محتاج توصية لأن حسن ابن ناس وفاهم الأصول كويس أوى وهو عارف واخد مين وبيحبها وبيحب العيلة كلها واحنا كمان بنحبهم”.

وتابعت “دايما دعوتي ليهم ربنا يخليهم لبعض ويهدي سرهم ويكفيكم شر عيون الناس ويكفيكم شر ولاد الحرام.. أنا بعامل حسن من قلبي وبحب.. لأن أولا اشتغلت مع حسن قبل ما اشتغل مع إيمي في مسلسل ابن الأرندلي من 2009 وبيبقى قلبي عليه وهو بيشتغل.. هو وإيمي عندهم كيميا في الفن .. هو فنان وجميل وموهوب سونسون حبيبي”.





ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وتم الدفن بمقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم.