اتفرج .. سعودية تنشر صورة جريئة للغاية بـ"البكيني" والسعوديين في حالة صدمة!

الرياض - روايدا بن عباس - باربي نجد

2021/08/13 الساعة 10:00 مساءً (محمود الأديب)

سرقت ​باربي نجد​ أو Barbie G الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة التي تنشرها بين الحين والآخر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وتلقب باربي نجد بـ"أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية​"، كما انها تتماثل بلعبة الباربي، مع انها لا تشبهها كثيرا، ولكنها ملفتة للنظر.

ومع ذلك استطاعت نجد أن تلفت انتباه الجمهور، واكتسبت قاعدة متابعين وصلت الى اكثر من 73 ألف متابع، على الرغم من انها لا تتابع اي شخص على صفحتها، ما اعتبره البعض غريباً.