انت الان تتابع خبر خلعت كل ملابسها بسبب رشدي أباظة : المشاهد المحظورة في حياة قطة السنما ونجمة الإغراء الفنانة ميرفت أمين ومنعت من العرض؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تدور أحداث الفيلم، حول دكتور جامعي، متزوج، تغويه ابنة صديقه بجمالها الفائق، ويحاول المقاومة إلا أنه يستسلم لها في النهاية، ولمساعيها بانجاب "أعظم طفل في العالم".

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة المصرية ميرفت أمين، بسبب هذا الفيلم الذيآ ظهرت فيه عارية، قدمت في نفس العام، فيلم أنف وثلاثة عيون، والذي أنتج عام 1972، وظهرت أيضًا خلاله وهي تتخلى عن ملابسها كاملة في مشهد جمعها مع الفنان الراحل "محمود ياسين".

وتعتبر ميرفت أمين، واحدة من أهم نجمات القرن الماضي، لما قدمته من أعمال فنية متعددة، ومتنوعة، برزت خلالها وسطع نجمها حتى لقبت بـ"قطة السينما المصرية"، بسبب جمالها، وبراءة ملامحها وجرأة مشاهدها.

ولدت ميرفت أمين، عام 1964، لأب مصري وأم اسكتلندية، وبدأت مشوارها الفني بالصدفة، بعدما تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، وذلك بعدما رآها الفنان الراحل أحمد رمزي، وأعجب بجمالها فرشحها للفنان أحمد مظهر، لتؤدي معه دورًا في فيلم "نفوس حائرة".

شاركت "أمين"، في أكثر من 120 فيلما سينمائياً، منذ بداية مشوارها الفني، في أواخر الستينات، جاء أبرزهم فيلم "أبي فوق الشجرة"، مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم انطلاقتها الحقيقية في السينما، تلاه رائعة الأديب الراحل "نجيب محفوظ"، فيلم "ثرثرة فوق النيل"، عام 1971، ثم فيلم "الحفيد"، مع الفنانين "عبدالمنعم مدبولي"، و"نور الشريف"، و"كريمة مختار"، ثم فيلم "البحث عن فضيحة"، و"حافية على جسر الذهب"، مع "حسين فهمي".

لقب نجمة إغراء

ولكن يبقى فيلمها الشهير "أعظم طفل في العالم"، مع الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة الراحلة هند رستم، السبب الرئيسي، في تصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات، وحصدها لقب "نجمة إغراء"، بسبب تخليها عن كامل ملابسها في أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل رشدي أباظة.

وصنف الفيلم كواحد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما العربية، بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة تسببت في منعه من العرض، بقرار من رقابة المصنفات الفنية، ورغم ذلك تم تداولها كاملًا على أشرطة الفيديو.