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انت الان تتابع خبر هذا ما فعلتة الشيخة ’’لطيفة’’ أبنة محمد بن راشد مع الفنانة نسرين طافش وأثار غضب الأميرة هيا بنت الحسين ! .. (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - نسرين طافش
2021/08/13 الساعة 09:00 مساءً (عمار النجار)
أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش حصولها على الإقامة الذهبية بصورتين نشرتهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
حيث شكرت نسرين طافش الشيخة لطيفة إبنه محمد بن راشد ووالدها لى منحها الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي أعتبره مغردون قد أثار غضب الأميرة هيا بنت الحسين.
وكانت قد ظهرت نسرين بصورتين في دبي، أمام برج خليفة، وعلّقت معلنة الخبر لكل جمهورها.