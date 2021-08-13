انت الان تتابع خبر الفنان اللبناني‘‘وائل كفوري’’ يقع في فضيحة كبرى وغير متوقعة بسبب طليقتة.. هذا ما حدث له وفاجئ حبيبتة الجديدة .. (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فضيحة جديدة تلاحق الفنان اللبناني وائل كفوري بعد أن تحدّثت طليقته أنجيلا بشارة عمّا تعانيه من ذلّ كل مرّة للحصول على نفقة ابنتيهما.



في التّفاصيل، خرجت ​أنجيلا بشارة​ عن صمتها، وتكلمت عن معاناتها كأي أم مطلقة عليها التوجه إلى “المالية” كل شهر لاستلام نفقة أولادها من زوجها.

وصورت أنجيلا مبنى المالية، وفسرت ما يدور هناك، والمعاناة التي تعيشها الام لتحصّل حقوق أطفالها وكتبت :”هيدي البنانية اسمها المالية.. اليوم رح احكي عن الام المطلقة (مدنيا) وطريقة استلام نفقة الولاد… انا شخصيا بسمّي “مشوار الذل”.





وتابعت :”بتنزل الام على المحكمة المدنية بالجديدة ..قبل الساعة 12 أكيد.. بتصف سيارتها بالموقف اذا كان حظها حلو وفي محل… اذا لا بدا تصف وتمشي.. بتفوت على المحكمة وبتنزل لتاخد وصل بالنفقة.. اذا حظها حلو في ربع ساعة نطرة مش أكثر… اذا عاجقة عندها ساعة كيف ما كان”.



وأضافت :”بتحمل هالوصل وبتروح على المالية .. هونيك ولا مرة رح تلاقي محل تصف السيارة..بتصفها شوي بعيد وبتمشي..بتطلع رابع طابق..بتقدم الوصل وبتنطر نصف ساعة اذا ما كان في عجقة لتخلص المعاملات..بتاخد وصل تاني وبتروح على شباك الاستلام..كمان عندها نطرة ربع ساعة اذا ما كان في عجقة وحظها حلو”.

وختمت :”عندي سؤال واحد بس ليش فاهمين الفكرة غلط (ما عم بحكي عن الكل اكيد).. الام المطلقة مش يعني لازم تتعذب وتتقاصص وتنذل وتتبهدل وتتعلم درس وتتربى..”.

بعض المتابعين علّق أنّ الفنان وائل كفوري يستطيع أن يحل كل هذه الأزمة بإعطائها النفقة مباشرةً لها، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ هذه الإجراءات لا تخصّ كفوري إنّما من الضّروري اتّباعها في كل مرة.

إليكم فضيحة وائل كفوري تجاه طليقته



في هذا المجتمع تستطيع أن تدافع عن حقوق المرأة وتدعمها حتى تصل إلى كونها زوجة فنان يتمتع بصوت رائع وشعبية كبيرة مثل وائل كفوري.

حتى وائل كفوري نفسه يدافع عن المرأة ويشدد على حقوقها وهذا ما فعله في عيد المرأة العالمي، لكنه يصل إلى طليقته ويتحول إلى رجل شرقي بامتياز يستطيع الارتباط بغيرها علناً.

يخاطب المرأة بالفتحة والضمة والسكون لأنه يعتبرها كل تفاصيل حياته، يريدها أن تكون قوية وعظيمة ورائعة وصلبة وليست مكسورة لكنه يُتيح لنفسه أن يرفض ارتباطها بغيره كي لا تعيش ابنتيه مع رجل آخر، طبعاً هذا ليس تهديداً أو ابتزازاً لا سمح الله، هذه فلسفة وائل لقوة المرأة.

تارة يدفع صديقته الإعلامية لإعلان طلاقه دون أي مراعاة لشعور والدة أبنائه لكنه في نفس الوقت يرفض الحديث عن أموره الخاصة، طبعاً طالما هناك من يقومون بالاعلان عن طلاقه ثم الإعلان عن ارتباطه مجدداً.

وهذا ما فعله عندما أراد الكشف عن علاقة حب جديدة في حياته عن طريق صديقه المقرب الذي طبعاً لن ينشر صورة وائل مع حبيبته الجديدة إلا بإذنه إن لم يكن بطلب منه، فخر الصداقة للأمانة.

المضحك في الموضوع أن البعض يتناسى كل ذلك ويركز على طليقته أنجيلا بشارة عندما تتحدث في الموضوع ويتحول فجأة لموضوع شخصي لا يحق لأحد التكلم فيه، إلا أصدقاء وائل طبعاً.

أنجيلا سخرت من مبلغ النفقة الذي يبلغ 4000 دولار والذي لا زال على سعر صرف الدولار القديم 1500 أي ما يعادل 6 مليون في حين أن سعر الصرف الحالي تجاوز الـ 17 ألف ليرة ما يعني أنه أصبح أكثر من 60 مليون، لكن هذا ليس ظلماً، هو فنان مشهور يحق له ما لا يحق لغيره.

الصادم في الأمر دفاع بعض النساء عن وائل بحجة أنها حياته الشخصية، طبعاً هي كذلك، وهو أدرى بتصرفاته، لماذا؟ لأنه صاحب صوت مميز، وفارس أحلام بعض النساء، لكن ماذا لو وضعن أنفسهنّ مكان أنجيلا ومررن بذات ظروفها. هل ردة فعلهنّ ستكون مماثلة؟

حتماً لا لكن هذه الأصوات تتحدث بمنطق كل ما هو بعيد عني أتقبله وعندما يحصل معي أرفضه، انفصام رهيب يعطي بعض الرجال الحق في الإمعان بإهانة النساء