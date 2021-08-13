انت الان تتابع خبر الإمارات تسحب الجنسية من الفنانة السورية نسرين طافش بعد نشرها لقطات مخلة اتفرج (صورة صدمت الجميع) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد تهافتها الى هناك وقضاء اجازتها عدة مرات وزيارتها المترددة هناك طيلة اجازاتها ، وحتى جلسات التصوير التي قضتها شهور في البلد ، اليوم الفنانة السورية نسرين طافش مفاجأة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أخبار عن سحب الاقامة الاماراتية للفنانة السورية نسرين طافش لأسباب مجهولة وشكوك حول صورها الجرئية .

انتشرت الأخبار في ال14 ساعة الماضية حول سحب الاقامة الذهبية التي حصلت عليها من قبل الامارات ، من الفنانة نسرين طافش وتداول الخبر الاف من الجماهير وتصدر اسم الفنانة نسرين طافش محركات البحث ، بحثا عن الجواب الذي دار وتساؤلات كثيرة شهدتها الفترة الماضية .

بعد تداول الأخبار الكثيرة بشأن سحب الاقامة من الفنانة نسرين طافش ، لم نشهد أي اخبار او تصريح رسمي من الفنانة نسرين طافش تنفي أو تؤكد الخبر ، ما جعل الشائعات تنصب حولها بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش ، ممثلة ومغنية سورية من أصول فلسطينية ، بدأت مشوارها الفني مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

اشتهرت في عدة أعمال بقيت في ذاكرة المشاهد كمسلسلها الأشهر " صبايا " عام 2007 .