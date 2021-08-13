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الإمارات تسحب الجنسية من الفنانة السورية نسرين طافش بعد نشرها لقطات مخلة اتفرج (صورة صدمت الجميع)

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد تهافتها الى هناك وقضاء اجازتها عدة مرات وزيارتها المترددة هناك طيلة اجازاتها ، وحتى جلسات التصوير التي قضتها شهور في البلد ، اليوم  الفنانة السورية نسرين طافش مفاجأة.

 

 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أخبار عن سحب الاقامة الاماراتية للفنانة السورية نسرين طافش لأسباب مجهولة وشكوك حول صورها الجرئية .

 

 

 

انتشرت الأخبار في ال14 ساعة الماضية حول سحب الاقامة الذهبية التي حصلت عليها من قبل الامارات ، من الفنانة نسرين طافش وتداول الخبر الاف من الجماهير وتصدر اسم الفنانة نسرين طافش محركات البحث ، بحثا عن الجواب الذي دار وتساؤلات كثيرة شهدتها الفترة الماضية .

 

 

بعد تداول الأخبار الكثيرة بشأن سحب الاقامة من الفنانة نسرين طافش ، لم نشهد أي اخبار او تصريح رسمي من الفنانة نسرين طافش تنفي أو تؤكد الخبر ، ما جعل الشائعات تنصب حولها بشكل كبير.

 

 

يذكر أن الفنانة نسرين طافش ، ممثلة ومغنية سورية من أصول فلسطينية ، بدأت مشوارها الفني مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

 

 

اشتهرت في عدة أعمال بقيت في ذاكرة المشاهد  كمسلسلها الأشهر " صبايا " عام 2007 .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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