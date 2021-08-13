انت الان تتابع خبر بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشر.. رهف القنون تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها بكل جراءة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت الناشطة السعودية الشابة رهف القنون، ضجّة واسعة بالتزامن مع إعلان عودتها إلى حبيبها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، حيث أكدت أنها امرأة وجسدها ليس بعورة.

السعودية رهف القنون تكشف “مؤخرتها” علنا.. وتعلق: أنا امرأة وجسدي ليس عورة



وشاركت القنون في هاشتاغ #لست_عورة عبر موقع “تويتر” لدعم المرأة، وذلك في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن ميولها الجنسية المضطربة.

ونشرت صورة جريئة عبر حسابها في موقع “تويتر”، إذْ كشفت عن جزء من “مؤخرتها”، وأرفقت الصورة برسالة قالت فيها: “أنا لست عورة.. وجهي ليس عورة.. جسدي ليس عورة! أنا امرأة..”.

وأتبعت رسالتها بمشاركة تعليق لإحدى الناشطات النسويات بدا أنها تدافع عن حقوق المرأة وجاء فيها: “هاشتاج المرأة ليست عورة.. العورة هي كلمة عربية في الأساس.. تعني (الجزء الخاص) المرأة.. كائن كله يعتبر عورة فيه..ـ جسدها وصوتها”.

وأضافت: “مثل أولئك الذين يقاتلون من أجل.. #الحرية من الحجاب، هؤلاء النساء.. تتحدى تلك الأفكار القديمة وفكرة كره النساء”.