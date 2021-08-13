انت الان تتابع خبر بعد أزمتها مع تامر حسني .. مجهولون ينشرون صورة مخلة لحلا شيحا .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الجدل أثارتها الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد نشر صورة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأزمة بدأت عندما نشر أحد الحسابات يحمل اسم الفنانة حلا شيحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة جديدة لها وهي جالسة على السرير ومن دون حجاب.

وبالرغم من أنه لم يتم التأكد من صحة الحساب الذي نشر الصورة، وما هي صلته بالفنانة حلا شيحة، لكنها تعرّضت للهجوم بعد نشر الصورة، لا سيما أنها كانت قد انتقدت فيديو أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا« الذي قدّمته مع النجم المصري تامر حسني، بسبب ظهورها في مشاهد أصبحت لا ترغب في رؤيتها، وتابت عنها حسب تعبيرها.

وخلال تلك الأزمة وجّهت حلا شيحة اللوم إلى الفنان تامر حسني وصنّاع الفيلم بسبب عدم حذفهم لتلك المشاهد، وتبادلت معهم التصريحات والاتّهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة حلا شيحة: «بحمد ربنا إني أخيراً لقيت التوازن إني أكون سعيدة فى حياتي، ونفسي أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكثر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا تأخر جداً نزوله، وأنا كمان حالي اتغير، واتجوزت الحمد لله، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وأتمنى التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة».