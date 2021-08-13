انت الان تتابع خبر زوجة تامر حسني تصدم الجميع باطلالة فاضحة على البحر.. ارتدت مايوه مثير كشف معظم أجزاء جسدها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت زوجة المغني تامر حسني الفنانة المغربية بسمة بوسيل، صوراً لها مع أبنائها خلال استمتاعها بأجواء الصيف على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي بمصر.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور مرتدية لباس البحر، مستمتعةً مع أبنائها بالبحر والاجواء على الشاطئ.

هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني. وولدت في 10 مايو 1991 بالقنيطرة في المغرب.

بعد رجوع بسمة للمغرب قررت ان تطرح سنقل مغربي اهداء للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار اكاديمي بعنوان “محال”. بعد ذلك تعرفت على المغني المصري تامر حسني وغنت معه دويتو “متسالنيش” وصور على هيئة فيديو كليب. واقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج البوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الالبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.