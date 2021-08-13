انت الان تتابع خبر ظهور صادم للزوجة السابقة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بملابس النوم.. كشفت أجزاء واسعة من جسدها وأغاضت بجمالها ياسمين صبري.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صور جريئة على حسابها بمنصة الانستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي تم تداولها بشكل واسع وهي ترتدي "قميص" نوم أبيض قصير، ويكشف أجزاء واسعة من جسدها.

وتنوعت تعليقات المتابعين على صور هيفاء وهبي، حيث أعتبرها البعض إطلالة فاضحة، بينما أشاد فريقا بآخر بجمالها الذي يزداد كلما تقدم بها السن.

وهيفاء وهبي هي الزوجة لرجل الأعمال المصري المليادير أحمد أبو هشيمة، حيث تزوجت منه في العام 2009، لكن زواجهما لم يستمر طويلا، حيث انفصلا في العام 2012.

وذهب البعض في تعليقاتهم إلى القول بأن هيفاء وهبي تريد من خلال إطلالاتها الجريئة توجيه رسائل غير مباشرة لأبو هشيمة، وإغاضة زوجة الحالية الفنانة ياسمين صبري.



يذكر أن آخر أعمال هيفاء الدرامية كان مسلسل «أسود فاتح» الذي عرض العام الماضي، بعد أن تمّ تأجيله من رمضان 2020 لتعذّر تصويره بسبب أزمة كورونا، أما آخر أعمالها الغنائية فكان ديو «لو كنت» مع الفنان أكرم حسني.