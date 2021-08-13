انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تفجر غضب الجمهور بجلسة تصوير فاضحة .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت دنيا في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية “قفطان” مغربي. وعلقت على الصور قائلة: “ليلة هادئة للجميع”.

مؤخرا احتفلت دنيا بطمة بعقد قران أختها إبتسام بطمة على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو. حيث أقيم الاحتفال داخل فيلا بمدينة مراكش، وحضره عدد من الفنانين كان من بينهم المطربة الشعبية المغربية أميمة باعزية.

رزقت دنيا بطمة بطفلتها الثانية “ليلى روز” في ديسمبر الماضي.