انت الان تتابع خبر صدق أو لا تصدق.. هذا هوا الشاب البريطاني الوسيم الذي أحبته نور عمرو دياب من أول نظرة وستتزوج منه قريبا؟ (فيديو يكشف هويتة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت أمس نور، إبنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية ​شيرين رضا​، خطوبتها على شاب بريطاني من أصول أفريقية، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت نور الى أنها تنوي أن تستقر في جنوب ​لندن​ معه، فسارع العديد من المتابعين للبحث عن هوية العريس، وما ساعد في الموضوع أن نور أعادت نشر صورة لها من حسابه، فإنكشفت هويته.



وتداول المتابعون صور خطيب نور، وأشادوا بجماله .



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