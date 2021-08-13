مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف .. تشبه الفنانة مريام فارس بنسبة 90% ، والمتابعون يصفوها بحورية الارض ..اتفرج الصور

الرياض - روايدا بن عباس - أستوديو العربية

2021/08/13 الساعة 04:00 صباحاً (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس.

وتظهر «مها» بالصور بشعر مجعد طويل ، وبنحافة جسد تتشابه مع نحافة «ميريام».

يشار إلى أن مها عبد الله عملت منذ بداية مسيرتها بإذاعة «مكس إف إم» من خلال برنامج «نفسي أنحف»، والتحقت بعدها بأربعة سنوات بإذاعة «إم بي سي» لإنتاج وتقديم البرامج، وفي عام 2015 التحقت بقناة «العربية».