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انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفقد عقلها وتظهر بشكل فاضح بروب النوم أمام برج خليفه .. اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش حصولها على الإقامة الذهبية بصورتين نشرتهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت نسرين بالصورتين في دبي، أمام برج خليفة، وعلّقت معلنة الخبر: "شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور".
وختمت: "شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات".
وأثار الخبر إعجاب المتابعين وهنأوها بالتعليقات.