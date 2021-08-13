انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفقد عقلها وتظهر بشكل فاضح بروب النوم أمام برج خليفه .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين نشرتهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت نسرين بالصورتين في دبي، أمام برج خليفة، وعلّقت معلنة الخبر: "شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور".



وختمت: "شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات".



وأثار الخبر إعجاب المتابعين وهنأوها بالتعليقات.