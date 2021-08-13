انت الان تتابع خبر عاجل : أنباء عن إغتيال السعودية رهف القنون بطلقات مسدس كاتم صوت أثناء خروجها من منزلها في كندا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الفتاة السعودية "رهف القنون"، تعرضت لمحاولة إغتيال خلال الساعات الماضية أثناء خروجها من سكنها في كندا.

وأوضحت الأخبار المتداولة أن شخص هاجم رهف القنون بمسدس كاتم صوت أثناء خروجها من سكنها في كندا، واصابها بطلق ناري في الصدر، ثم لاذ بالفرار.

وعلى أثر ذلك جرئ نقل القنون إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادثة، دون الكشف عن مزيدا من التفاصيل.

ورغم تداول خبر إغتيال القنون بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنه لا يوجد مصدر رسمي أكد الحادثة المزعومة، كما أن الحسابات الأولى التي نشرت الخبر، تم انشائها حديثا وتحمل أسماء وهمية، وهو ما يرجح فرضية أن الحادثة مجرد شائعة الهدف منها إثارة ضجة اعلامية ليس أكثر.

وسبق أن أنتشرت شائعة مقتل رهف القنون، منتصف العام الماضي، وتداولتها بعض الأخبارية، وأتضح أنها مجرد شائعة مجهولة المصدر.

ومنذ أيام عادت رهف القنون إلى واجهة التداولات الإعلامية بعد نشرها صور جريئة أستعرضت فيها مؤخرتها وصدرها بطريقة فاضحة.

من هي رهف القنون؟

​رهف القنون​ هي فتاة سعودية أثارت ضجة كبيرة في ​السعودية​ وخارجها، بعد هروبها إلى ​تايلاند​ من عائلتها، التي كانت تُقيم في الكويت بدعوى التعنيف الأسري. ولدت في السعودية عام 2000 ووالدها يدعى ​محمد القنون الشمري​، وكان يشغل منصب محافظ بالسليمي في منطقة حائل، وعاشت فيها حتى بلغت الـ19 عاماً، ولها 9 أشقاء.

حياتها وقصة هروبها

أشارت رهف القنون في العديد من تصريحاتها أن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تريدها، كما أشارت إلى أن شقيقها حبسها بمساعدة والدتها، إضافة إلى التسبب لها بإيذاء جسدي ونفسي، بعد أن قصت شعرها، وتعرضت لتهديدات بالقتل بسبب إرتدادها عن الإسلام. وبدأت قصة رهف القنون تلقى رواجاً، بعد أن أنشأت حساباً على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في 7 كانون الثاني/يناير عام 2019، وطلبت مساعدة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ورفضت الصعود على متن رحلة جوية منطلقة من العاصمة ​بانكوك​ في تايلاند إلى الكويت، إذ قامت بتحصين نفسها في غرفة فندق المطار التي كانت تتواجد به، مانعة أياً كان من الدخول إليها، وإستنجدت بالنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً أنها إرتدت عن الدين الإسلامي، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر والتهديد بالقتل، في حال عادت الى السعودية، وهذا ما حصل إذ أقلعت الطائرة في الوقت الذي حصنت نفسها بغرفة الفندق في تايلاند، وقد سمعت إستغاثتها الحقوقية المصرية منى الطحاوي التي ساعدتها وأوصلت صوتها لمنظمات حقوقية عالمية، بينها ​هيئة الأمم المتحدة​.

جوانب هروبها بحسب السلطات

إعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن رهف القنون لاجئة، وتدخلت المفوضية للطلب من من ​أستراليا​ منحها حق اللجوء، كما أعلنت وزارة الداخلية الأسترالية أنها ستقوم بدراسة وضعها، وبالمقابل أصدرت الوزارة بياناً أشارت فيه الى أن رهف لا يوجد لديها حجز عودة، مما يتطلب ترحيل السلطات التايلاندية لها. من جهته، قال القائم بأعمال السفارة في بانكوك عبد الإله الشعيبي، إن رهف إستغلت وجودها مع والدها في الكويت وهربت، ونفى أخبار سحب السفارة جواز سفرها، قائلًا: "لم يلتقها أحد من الدبلوماسيين، لأنها موقوفة في منطقة بالمطار، يحظر فيها وصول الدبلوماسيين، والسلطات التايلاندية هي التي سحبت جواز سفرها، لمخالفتها الأنظمة".

وقد قبلت السلطات الكندية في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير عام 2019، طلب لجوء رهف القنون إلى كندا.

تبرأت من كنيتها

بعد أن أصدرت عائلتها بياناً تبرأت فيه من رهف القنون، التي إعتبرت بالنسبة لها مخالفة لعاداتها وتقاليدها، ومخالفتها قوانين الأنظمة التي تفرضها السعودية، أشارت رهق القنونفي إحدى تصريحاتها الى أنها تخلت عن إسم عائلتها "القنون"، وأنها تريد أن تكون مستقلة وقادرة على إتخاذ قراراتها بنفسها، وبالتالي ستعمل على تعزيز حقوق المرأة في العالم.

حياتها الزوجية

تزوّجت رهف القنون من لاعب كرة السلة لوفولو أندي،وهو من مواليد أفريقيا، وأنجبت منه طفلة، لكنها أعلنت بعد إنجابها بفترة زمنية إنفصالها عن زوجها ووالد طفلتها، بسبب عدم معرفتها لميولها الجنسية، عبر منشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت :"للي يتسائلون، أنا مو بعلاقة بعد الآن وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون إستعداد ولخبطة في ميولي"، لكنها عادت وإجتمعت بزوجها بعد فترة، وأعلنت عودتها له من خلال نشرها صورة له وهو يحمل ابنتهما، وعلّقت: "أنت بيتي.. ملكي وأميرتي.. العائلة هي كل شيء".

ميولها الجنسي

كشفت رهف القنون ميولها الجنسي، وأشارت إلى أنها حائرة في ميولها ما بين الرجال والنساء، وعلقت في أحد منشوراتها أنها تبحث عن حبيبة، ما أثار إستغراب متابعيها، خصوصاً أنها كانت تشير في تصريحاتها أنها لا زالت مشوشة حول تحديد ميولها.