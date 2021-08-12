صور جديدة للفنانة ياسمين صبري تضعها في ورطة غير مسبوقة .. وأبو هشيمة يٌصاب بنوبة قلبية (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري تعمل بالفعل على تقليد عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينارودريجز"، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يقول المتابعين.

فقد ظهرت صبري في أحدث اطلالة لها وهي على متن "يخت" في البحر، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور التي شاركتها على حسابها بالانستجرام.

وأنقسمت تعليقات الجمهور بين مشيدا بجمالها وأناقتها، وبين معترض على تقليدها لعارضة الأزياء الإسبانية "جورجينارودريجز".

وكانت بعض التعليقات كالتالي: "جميلة، حب قلبي، اللي بيحب ياسمين لايك، تجنني ومنورة حبيبتي ياسمين الجميلة، ماشاء الله، قمر بجد، فدوة، الجمال عدى الكلام".





أما التعليقات التي أنتقدت تقليدها لجورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، فقد جاءت بعضها على النحو التالي: "ترا جورجينا لابسه نفس شحاطتج البيضة"، و"جورجينا مصر الأولى"، و"ليش تقلدي زوجة رونالدو".