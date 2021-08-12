انت الان تتابع خبر في اقوى مشهد اغراء.. هيفاء وهبي تتعمد كشف مفاتن جسدها بروب نوم شفاف (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور صوراً لها صباح اليوم، ظهرت فيها وهي بثوب النوم الأبيض، وتتناول وجبة الفطور في منزلها، وأرفقت الصور بتعليق: "صباح الأمل".

وظهرت هيفا بكامل أنوثتها وجمالها وبعفوية، ونالت صورها إعجاب الجمهور وآلاف الإعجابات بعد ساعة فقط من نشرها.



وكان من الملفت تعليق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على المنشور، التي وضعت رموز الوجوه مع قلوب.



يذكر أن الفنانة هيفا وهبي، أحيت الأسبوع الماضي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بنشرها صورة لها بالفستان الأبيض، ممسكة ببعض الزهور على روح ضحايا الانفجار، وعلقت على الصورة قائلة: "اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يا لبنان.. اتغير المنظر اللى كنت شوفه من شرفة بيتى المطلة عليك يا مرفأ.. كنت أوقف عالشرفة وشوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة.. هلا صار المنظر جرح.. صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالى عقلبه بالانفجار".