انت الان تتابع خبر فاضح ومحرج للغاية .. ماذا طلب من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال فعله بـ الملابس الداخلية ؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مواقف طريفة ومحرجة للملياردير والأمير السعودي الوليد بن طلال، أبرزها كان قبل عدة سنوات عندما تعرض لموقف محرج وفاضح بعد ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية.

وقتها أطل الأمير السعودي الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة "روتانا"، ما جعل المتابعين يركزون على استايل وملابس الأمير السعودي حيث كان التصوير واضحاً لدرجة أن يبين أن الوليد بن طلال يرتدي ثوباً بدون فانيلة داخلية.

ولاقى في حينها اللقاء تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وطالب السعوديون حينها الأمير الوليد بن طلال بشراء فانيلات داخلية وارتدائها قبل ارتداء الثوب عليها لا يظهر الثوب معالم الجسد بشكل واضح

وتأتي تغريدة بن طلال عقب تفاعله مع متابعيه في “تويتر” بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة “روتانا” وهو يرتدي ثوباً أبيض بدون فانيلة داخلية.



في حينها تفاعل الأمير السعودي الوليد بن طلال مع تعليقات وانتقادات المتابعين السعوديين ونشر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، صورة له وهو يشتري مجموعة من الملابس الداخلية "فانيلات" من أحد المتاجر بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلق الأمير الوليد بن طلال على الصورة، بقوله: "تابعت الأسابيع الماضية ما كتبه بعض متابعي في تويتر، وبناء على ذلك ذهبت إلى دبنهامز في مركز المملكة واشترطت وجود بائع سعودي، فقابلني البائع القدير سلطان الزفير، واشتريت عدة فانيلات للبسها تحت الثياب الصوف في الشتاء القادم إن شاء الله".



وأثارت هذه الصورة ردود فعل متباينة لدى الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء وسم (هاش تاغ) بعنوان "الوليد يشتري فنايل" و "الوليد اشترى فانيلة".

وكتبت مغردة أخرى ممازحة: "بعد أن كان أقتصادياً بالدرجه الأولى، علمّناه الإهتمام بالقشور". وقال آخر "اشتروا ملابسكم الداخليه بس لا تعلمون احد ازعجتونا".