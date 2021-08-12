انت الان تتابع خبر السعودية رهف القنون تظهر بعضلات كبيرة وأفخاذ ممتلئة بعد عملية تحويل جسني إلى رجل .. اتفرج ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توقعت مواقع اخبارية مهتمة بمتابعة الناشطات المثيرات للجدل أن تكون السعودية الهاربة رهف القنون قد أجرت عمليات تجميل مؤخرا للتحول إلى رجل أو ربما تمارس رياضية قاسية نتج عنها جسم بعضلات كبيرة .

وتفصيلا وبعد الضجة التي أحدثتها الناشطة السعودية المقيمة في كندا ​رهف القنون مؤخرا بسبب اطلالاتها الجريئة ، سواء صورها التي ظهرت فيها بمؤخرة شبه عارية، أو اللقطات الحميمية مع فتاة، والتي رجح البعض أن تكون حبيبتها، وخاصة انها صرحت سابقا حول ميولها الجنسية إتجاه النساء، عادت رهف القنون لتثير الجدل والكثير من الضجة بظهورها الأخير.

نشرت رهف القنون صورة جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية فستان أخضر قصير كشف عن فخذيها، ومفتوح على الظهر، مع حقيبة يد بيضاء، واستعرضت وشم على يدها، وسرحت شعرها بعمل الكثير من الظفائر.



لكن الملفت في الصورة عضلاتها الكبيرة وفخذيها الممتلئة، فأثارت إستغراب الجمهور من هذا الاختلاف الذي ظهر فجأة في جسمها، حيث كانت تظهر ناعمة ونحيفة في الصور السابقة، بينما أصبح جسمها "أشبة بجسم الرجال"، فذهب البعض إلى إحتمال إجراء رهف القنون عمليات تحويل لرجل وخاصة بعد الكشف عن ميولها الجنسية، بينما استبعد البعض هذه الفكرة.



كما ظهرت رهف القنون ومؤخرًا عبر موقع "إنستغرام" بصورة لها مُرتدية فستان خمري اللون بأكمام طويلة مع لمسة إثارة، بفتحات جانبية كبيرة كاشفة عن وشمها ناحية الفخذ.