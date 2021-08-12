انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور.. شقيقة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها الصارخ وأناقتها الجذابة .. والجمهور .. أجمل من أختها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الكاتبة نادين عجرم، شقيقة الفنانه نانسي عجرم، بعيد كيلاد ابنها عمر، وشاركت تفاصيل الحفل متابعيها بلقطات من الاحتفال الذي كان بحضور العديد من الاصدقاء.

من هي نادين عجرم؟

نادين عجرم فنانة لبنانية، تخصَّصت في مجال إدارة الأعمال، وخاضت مجال التمثيل عبر مسلسل "صارت معي" في العام 2003، كما شاركت في مسرحيتين للرحابنة: "ناطورة المفاتيح" و"صح النوم".

وتعمل الآن في مجال الكتابة، كما نشرت رواية باسمها بعنوان "امرأة بلا عنوان"، كما تكتب بشكل دوري في مجلات لبنانية.

تزوجت نادين من رجل الأعمال فارس فتوحي، ولها طفلان هما: عمر، وناي.

ومن القليل جداً أن نرى صوراً تجمع بين نادين ونانسي في السوشيال ميديا، بالرغم من علاقتهما القوية وقربهما من بعضهما البعض، إلا أنه على ما يبدو تفضلان عدم مشاركة حياتهما معاً على مواقع التواصل الاجتماعي.