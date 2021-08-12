انت الان تتابع خبر عريس سعودي يصدم عروسته ليلة الدخلة بفعل صادم.. ووالدها يصرخ ويوثق اللحظات الحميمية على السرير (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر فيه فتاة مغربية تتقدم لخطبة رجل سعودي بمبلغ مالي قيمته مليون ريال سعودي عند قدميها ، مما أثار جدلاً وشكوكًا واسعة من قبل النشطاء.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو ظهر فيه الأب على السرير لتحضير الكمية وهنأت العروسين وتمنى لهما التوفيق في الحياة.



ويُسمع صوت العروس سعيدة غير مصدقة وهي توضح بأن هذا هو مهرها من عريسها السعودي.

من جهته، قال العريس إنه لازال هناك الذهب الذي قدمه لها، بالإضافة إلى الهدايا السابقة والقادمة ليعوضها عن كل شيء، بل وأيضًا مبلغ من المال لطليق الفتاة، حيث تخطى العريس كل حدود العقل.

ولم يفهم والد الفتاة ما قاله العريس بالضبط لانشغاله بعد الأموال فطلب منه الشرح والتوضيح، فتولت ذلك العروس وقالت لوالدها بأن القادم أكثر من ذلك بكثير، في الوقت الذي صرخت فيه منبهرة وهي تحسب كم ستعادل الأموال بالدرهم المغربي.