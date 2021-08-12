انت الان تتابع خبر بكل جراءة.. السعودية رهف القنون تتجاوز الخطوط الحمراء وتستعرض جسدها بدون حمالة صدر وتفجر ضجة عارمة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون جسدها بدون حمالة صدر وأثارت ضجة عارمة بعد أن شاركت فيديو جديد لها عبر خاصية الستوري بموقع التواصل “إنستغرام”.

وظهرت ​رهف القنون​ في بفستان كحلي، بدون حمالة صدر، وظهر الأمر بشكل واضح في الفيديو.

ويأتي الفيديو بعد أن أثارت رهف القنون ضجة عارمة وحالة من الجدل على مواقع التواصل قبل أيام بظهورها بفستان أبيض كشفت فيه بشكل واضح أيضاً أنها بدون ملابس داخلية.

ونشرت رهف أيضاً عبر صفحتها مجموعة من الصور الجديدة التي ترتدي فيها فستانين قصيرين، تسلط فيها الضوء على مؤخرتها.

وتصر رهف بشكل دائم على إثارة الجدل حولها بملابسها، على الرغم من أنها مدركة أن هذه الملابس تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

ووُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سن التاسعة عشر. يشغل والدها منصب محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسب تصريحات رهف فإن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسين أو أدنى من أن يفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.