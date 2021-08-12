انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون؟.. الكشف عن هوية عريس ’’نجوى كرم’’ المستقبلي .. رجل أعمال خليجي ويصغرها بـ 15 سنة ! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الأنباء المسربة حول موعد زفاف الفنانة الكبيرة نجوى كرم الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات كبيرة حول العريس وجنسيته.



وقد أطلق الإعلام اللبناني إيلي باسيل شرارة الجدل بعد أن كشف تفاصيل لأول مرة عن هوية عريس الفنانة نجوى كرم وموعد حفل الزفاف.

وكشف إيلي باسيل، من خلال مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أن زوج الفنانة نجوى كرم المستقبلي هو رجل أعمال خليجي ويصغرها في الست قرابة 15 عاماً.

كما كشف باسيل أن موعد الزفاف سوف يكون خلال شهر أيلول المقبل، مطلقاً العديد من زغاريد الفرح، وكشف أن رجل الأعمال الإمارات عمر الدهماني هو زوج الفنانة نجوى كرم المستقبلي وهو من مواليد 1980 ونجوى من مواليد 1966.

وأشار الإعلامي اللبناني خلال حديثه في المقطع المسجل إلى أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: لا تريد ترك لبنان، بل ونقلت خطيبها معها إلى لبنان.

من هو عمر الدهماني ؟



بحسب الإعلامي اللبناني إيلي باسيل فإن عمر الدهماني هو رجل أعمال إماراتي من مواليد 1980 ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية وتزوج وانفصل مرتين قبل أن يقرر حديثاً باقامة عرسه الثالث بالفنانة نجوى كرم.

وأشار باسيل إلى أن رجل الاعمال عمر الدهماني لديه ولدين وتعرف إلى نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة 4 سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً.