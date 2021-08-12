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بإطلالة مثيرة .. دنيا بطمة تثير غضب المغربيين وتستعرض جسدها بهوت شورت مرة أخرى (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت المطربة المغربية دنيا بطمة قبل أيام مؤشرات محركات البحث .

 


و ذلك بسبب صورة قد نشرتها و ظهرت مرتدية هوت شورت ، و لكن تصدرها التريند لم يكن لهذا السبب .

 

 


فقد قام الجمهور نشر صور لها من قبل الشهرة و بعدها ليظهر فرق شاسع في كل شيء حتى لون جسدها .

 

 

 

ما أثار حيرة الجمهور كثيراً هو شكل جسمها الذي بدا غريبا بالنسبة للمتابعين، اذ ان انحناءات جسمها مبالغ فيها، وكأن أردافها مصطنعة وليست حقيقية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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