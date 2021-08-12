انت الان تتابع خبر بإطلالة مثيرة .. دنيا بطمة تثير غضب المغربيين وتستعرض جسدها بهوت شورت مرة أخرى (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت المطربة المغربية دنيا بطمة قبل أيام مؤشرات محركات البحث .



و ذلك بسبب صورة قد نشرتها و ظهرت مرتدية هوت شورت ، و لكن تصدرها التريند لم يكن لهذا السبب .



فقد قام الجمهور نشر صور لها من قبل الشهرة و بعدها ليظهر فرق شاسع في كل شيء حتى لون جسدها .

ما أثار حيرة الجمهور كثيراً هو شكل جسمها الذي بدا غريبا بالنسبة للمتابعين، اذ ان انحناءات جسمها مبالغ فيها، وكأن أردافها مصطنعة وليست حقيقية.