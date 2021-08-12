انت الان تتابع خبر قبل ساعات من ليلة الدخلة: عريس يتفاجئ بفيديو فاضح لعروسته على السناب شات.. اتفرج كيف أنتقم منها بطريقة لم يتوقعها أحد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تسبب فتاة سعودية في منطقة تبوك، بطلاق شقيقتها العروس في ليلة الحناء، أي قبل 24 ساعة من زفافها.

وتعود تفاصيل الحادثة التي نشرتها وسائل إعلام سعودية، إلى قيام شقيقة العروس بتصرف عفوي لإظهار فرحة الأسرة بالزواج، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه العروس وشقيقاتها ونشرته عبر موقع "سناب شات".

وفور مشاهدة العريس للمقطع قام باتخاذ قرار تطليق العروس على الفور، ورفض كل محاولات الصلح التي قام بها أسرة العروس الذين أكدو أن العروس لا تتحمل نتيجة ذلك الخطأ الكارثي وأنه لم تكن تعلم بأن شقيقتها ستقوم بنشر مقطع الفيديو.