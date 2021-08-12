انت الان تتابع خبر دموع وانهيارات .. أول ظهور لدنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدتهما دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فضفضة مختلطة بدموع الحزن، كانت السمة المميزة لظهور كلٍ من إيمي ودنيا سمير غانم منذ وفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، سواء في الجنازة التي حضرها نجوم الفن وساندوهما، أو في التعليق الأول لدنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها، والذي وصفت خلاله ما تشعر به خلال الأيام الحالية بـ«اليُتم»، قائلة: «حسيت إني يتيمة من بعدك».

إيمي ودنيا سمير غانم تودعان والدتهما لم تتوقف الدموع عن الانهمار منذ اللحظة الأولى لظهور الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم في صلاة الجنازة على والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، وإلقاء النظرة الأخيرة عليها بعد دفنها في مقابر عائلة «غانم»، حيث توفيت السبت الماضي بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

دنيا سمير غانم تتحدث عن والدتها لم تكن الدموع فقط ما ميز ظهور الشقيقتين، ولم تكن كافية للتعبير عما تمران به في الوقت الحالي، حيث خرجت «دنيا» في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها، في «فضفضة» عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعبر خلالها عن ما تمر به في الوقت الحالي، قائلة: «ما عنديش حاجة أقول لها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وتحدثت دنيا سمير غانم عن دور أمها في حياتها، قائلة: «إنتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله».

وكشفت دنيا سمير غانم عن آخر كلمة سمعتها من والدتها الراحلة: «آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي، أنا بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس».

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا السبت الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا وتداعياته، حيث أقامت في المستشفى لأكثر من 90 يومًا.