انت الان تتابع خبر اتفرج الصورة .. نسرين طافش تظهر بدون بنطالها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة السورية نسرين طافش نشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها.



وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة جذابة جدا وأنيقة مرتدية تي شيرن باللون الكحلي القصير وكشفت عن اجزاء من أرجلها.





وبدت نسرين في الصورة بجاذبية عالية وتفاعل معها الكثير من متابيعيها عبر خاصية الاعجابات والتعليقات.





من جهة أخرى تعرضت نسرين مؤخرا لهجوم كبير بعد تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اشاعات حول طردها من الامارات وسحب الجنسية منها لأسباب كثيرة لكنها لم تصرح بشأن الموضوع والتزمت الصمت.





يذكر ان الفنانة نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بأعلى المشاهدات خلال شهر رمضان.





نسرين طافش أثبتت موهبتها بجدارة قبل عدة سنوات بإحترافها التمثيل باللهجة المصرية بعدما ظهرت برفقة الفنان المصري كريم عبدالعزيز والفنان ماجد الكدواني بفيلم " نادي الرجل السري "