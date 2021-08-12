انت الان تتابع خبر فيديو صادم للأمير الوليد بن طلال ينتشر مجدداً بسبب رد فعله الحازم ! .. ما الذي فعله ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للأمير السعودي ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال يظهر أحد المواقف الطريفة للأمير السعودي، والذي انتشر قبل عدة أشهر.



وظهر الأمير السعودي الوليد بن طلال، أثناء وقوفه مع مجموعة من الشباب خلال مشاركته في جولة رياضية بالدراجات، في حوار ونقاش مع أحد الشباب الذي ألقى عليه قصيدة مدح بعد موقف طريف حدث بينهما بسبب عدم تركيزه وانشغاله بالحديث مع باقي الشباب.



ورفض الأمير الوليد بن طلال أن ينادي عليه الشاب بقلب الأمير قائلاً: "لا تقول أمير أنا مواطن سعودي مثلكم".

وفي الموقف الطريف للشاب السعودي، وبسبب عدم تركيز الوليد بن طلال معه الشاب السعودي، ما كان من الشاب الذي يلقي القصيدة إلا أن يتوقف ويطلب من الوليد التركيز معه بطريقة ملفتة، قائلا له: "ركز معي أبو خالد".



وأثار الوليد بن طلال الجدل بردة فعله غير المتوقعة ولفت الانتباه بطريقته الطريفة في الرد، حيث ضحك وداعب الشاب السعودي، واستجاب لطلبه بطريقة طريفة تفاعل معها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.