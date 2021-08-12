انت الان تتابع خبر سر خطير .. اتفرج لماذا رفضت شمس البارودي تغسيل جثمان الفنانة دلال عبد العزيز ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نفى الفنان المصري، حسن يوسف، الأنباء المتداولة حول مشاركة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في تغسيل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والتي تم دفنها يوم الأحد الماضي وتوفيت على اثر مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وأكد الفنان حسن يوسف في تصريحات على شاشة قناة "الحدث اليوم" المصرية ومن على برنامج "حضرة المواطن"، أن زوجته شاركت في تغسيل جثمان والدته ووالدتها فقط، ثم مرضت بعدها لما يقارب الشهر.

ونفى حسن يوسف مشاركة زوجته شمس البارودي في تغسيل جثمان دلال عبد العزيز، فقد أكد أنه وهي ترحما على روحها وصليا عليها، وقرآ لها القرآن الكريم في منزلهما.



وحول سبب رفضها تغسيل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، قال ان جسد زوجته لم يعد يستحمل تغسيل جثامين الموتى.

وأكد حسن يوسف أنه برحيل الفنانة دلال عبد العزيز فقد الوسط الفني "عنصر من عناصر الخير المعروفة بطيبتها الشديدة، وفنانة وزميلة عزيزة".



كما دعا الله تعالى أن يكون بعون ابنتيها الفنانتان، دنيا وإيمي سمير غانم، وأن يبارك الله في أزواجهما، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.



وتوفيت الفنانة المصرية الكبيرة دلال عبد العزيز، يوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد استمر ما يزيد 100 يوم والذي تسبب في تليف رئتها بالكامل والذي نتج عنه وفاتها.