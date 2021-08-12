انت الان تتابع خبر بعد أسبوع على زفافهما .. عريس سعودي يقتل زوجته والسبب صادم ولايخطر على بال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدم شاب سعودي بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، على قتل عروسه روان الغامدي، بطريقة مروعة، وذلك بضربها بحجر ومن ثم دهسها بالسيارة، دون أن تتضح دوافعه بعد.



وقالت شرطة مكة المكرمة،“إن الجريمة وقعت الأربعاء الماضي، عندما قام شاب سعودي في العقد الثالث من العمر، بإنزال امرأة يبدو أنها زوجته من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ لتلقى حتفها ويفر هو من الموقع“، مضيفة أنها ”نجحت في القبض عليه، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة“.



وجاء بيان الشرطة بعد أن تداول مدونون سعوديون كثر، تفاصيل الجريمة المروعة، وسط مطالب بإعدام الزوج على جريمته.



وقال مغردون سعوديون في تويتر، إن خلافا نشب بين الزوجين بعد أسبوع واحد من زواجهما، حيث كانا سوية في السيارة فتوقف الزوج ثم نزلت زوجته من المركبة فضربها بحجر كبير توفيت على إثره في الحال.



ووفقا لتلك التفاصيل التي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، فإن الزوج أجرى اتصالا هاتفيا بوالدته ليخبرها بما جرى، فطلبت منه ترك زوجته والهرب، على أن تخبر عائلتها بأنها توفيت في حادث مروري.



وتم اكتشاف تفاصيل الجريمة بعد أن حضرت عائلة الضحية من منطقة الباحة، لتكتشف زيف مزاعم الأم، وتتدخل الشرطة وتقبض على الزوج.



ويواجه الزوج اتهامات بأنه مدمن مخدرات، وهو ما أثار مخاوف عروسه التي لم تكن على علم بذلك؛ ما تسبب بالخلاف بينهما، قبل أن يقدم على قتلها.



وقال المحامي موسى بن محمد الهيجان، في تعليق غاضب عن الحادثة عبر تويتر: ”مقتل المغدور بها # روان رحمها الله، لعله يعجل بالإلزام بالكشف الطبي قبل الزواج للتأكد من خلو الزوجين من تعاطي المخدرات أو من الأمراض النفسية، وكذلك خلوهما من السوابق الجنائية، أما قاعدة زوجوه يعقل .. فالزواج ليس مركز تأهيل لإصلاح من فسد عقله ودينه“.



وتحت الوسم ”#القصاص_من_قاتل_روان“، دون مغردون سعوديون من مختلف مناطق المملكة، عبارات غاضبة من الزوج القاتل، ومطالب بإعدامه، وتقضي المحاكم السعودية بالإعدام لمن يدان بجرائم القتل العمد بجانب تهريب المخدرات والسحر والشعوذة والإرهاب.