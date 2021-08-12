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شقيقة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها الصارخ وأناقتها .. والجمهور .. أجمل من أختها !! (صورة)

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c6d4338a7f.jpg نانسي عجرم الرياض - روايدا بن عباس - نانسي عجرم

2021/08/12 الساعة 07:30 صباحاً (عمار النجار)

احتفلت الكاتبة نادين عجرم، شقيقة النجمة نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنها عمر وشاركت متابعيها بلقطات من الاحتفال المميز الّذي حضرته مجموعة من الاصدقاء.
 

 

وغالباً ما تنتشر منشورات نادين عجرم بسرعة على منصات التواصل الإجتماعي، أمّا السبب فهو محاولة مقارنة الشبه بينها وبين شقيقتها نانسي عجرم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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