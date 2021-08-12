انت الان تتابع خبر بطل مسلسل ’’لؤلؤ‘‘ يصدم الجمهور بنشرة صورة حميمية رفقة زوجته .. كيف ظهرا ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الممثل المصري محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة له برفقة زوجته.

وظهر محمد الشرنوبي في الصورة التي نشرها عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " صورة رومانسية برفقة زوجته باللون الأبيض الاسود.

من جهة أخرى ، شارك الممثل المصري محمد الشرنوبي مؤخرا بمسرحية بعنوان " ياما في الجراب يا حاوي " برفقة الفنان يحيى الفخراني ونخبة من النجوم الأخرين.

يذكر ان محمد الشرنوبي تألق قبل عدة سنوات بمسلسل " كأنه امبارح " برفقة الفنانة المصري رانيا يوسف والممثلة هدى المفتي وادى دورا بطوليا فاق التوقعات حينها.

محمد الشرنوبي ، ممثل ومغني من مواليد عام 1995 بدأ مسيرته الفنية في سن صغير جدا.

بدأ العمل في المسلسلات التليفزيونية منذ عام 2008 من خلال مسلسل وكالة عطية، وايضا في مسلسل "في يد أمينة" .

أما ظهوره السينمائي الأول فكان في العام التالي من خلال فيلم "السفاح"، لكنه ركز أكثر في الدراما التليفزيونية منذ ذلك الحين، ومن هذه المسلسلات "قصة حب" و "الشوارع الخلفية" "زي الورد" "الداعية"، لا تطفئ الشمس"