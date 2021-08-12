انت الان تتابع خبر أمير قطر تميم يصدم كل دول مجلس التعاون الخلييجي ويصدر قرارًا غير مسبوق بشأن السعوديين ..والجميع في حالة صدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اصدر أمير دولة قطراليوم الأربعاء عن تعيين سفير جديد في المملكة.

ووفقا لما ذكره الديوان الأميري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارات بتعيين عدد 7 سفراء جددا في كل من المملكة وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا.

ونص القرار الأميري رقم 28 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا، كما أصدر القرار الأمي