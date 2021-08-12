انت الان تتابع خبر أخيراً.. زواج هاندا أرتشيل وكرم بورسين بشكل مفاجئ .. شاهدوا أولى الصور المسربة من حفل الزفاف ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ينتظر جمهور المسلسل التركي “أنت اطرق بابي” في جزئه الثاني عرض الحلقة 48 الاربعاء حيث اقترب العمل من نهايته، فمن المقرر أن يتوقف عند الحلقة 52. وحرص صناع المسلسل الشهير على الترويج للحلقة الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي سوف تتضمن مشاهد سعيدة متمثلة في حفل زفاف إيدا وسيركان أو كرم بورسين وهانده أرتشيل. وتظهر هاندا أرتشيل في الحلقة المقبلة وهي ترتدي فستان زفاف بسيطا، وتحتفل مع المقربين منها بزفافها على كرم بورسين ضمن أحداث العمل. من جانبها نشرت مايا باسول عبر حسابها على انستغرام، صورة من الحلقة المنتظرة وظهرت فيها وهي برفقة هانده وكرم في الزفاف، وكل منهم مرتدياً الملابس البيضاء.

ولاقى البرومو تفاعل عدد كبير من متابعي المسلسل، الذين عبروا عن مدى تشوقهم لمتابعة الحلقة الجديدة، التي ينتظروا أحداثها منذ فترة طويلة. وتدور أحداث المسلسل حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.

وكان قد ظهر في الإعلان الترويجي للموسم الثاني، بشكل يحيطه غموض في سبب انقسام إيدا عن ساركان. وبحسب قناة فوكس التركية، فإن سركان وإيدا يواجهان أوقاتًا صعبة للغاية بسبب مرض سركان، خاصة أثناء علاجها، لأنه في النهاية سيتم تشخيص مرض سركان على أنه سرطان.